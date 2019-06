Il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Muggia ha denunciato per furto aggravato un 64enne, nato in Belgio ma residente in zona. L’uomo aveva sottratto il portafoglio, contenente denaro e documenti, al titolare di una rivendita di frutta e verdura. Gli agenti sono risaliti abbastanza facilmente al responsabile del furto: il 64enne, infatti, stava offrendo da bere in una vicina trattoria.