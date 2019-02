Cena in un ristorante di Fagagna e poi, rientrando all'auto che ha posteggiato fuori dal locale, la trova forzata nella parte della portiera posteriore. I ladri hanno rubato dal veicolo un tablet e alcune attrezzature informatiche.

I malviventi hanno colpito anche in una casa di Latisana dalla quale sono stati rubati oro e soldi in contanti. Tentato furto, infine, in una abitazione di Treppo Grande. Su tutti i casi indagano i carabinieri.