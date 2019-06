Rubano la borsa dall'auto: refurtiva trovata in strada a Trieste

Nella notte, a Trieste, sono stati restituiti alle legittime proprietarie un borsello con vari documenti e un portadocumenti, sottratti a due donne dall’auto lasciata in sosta e aperta per qualche minuto in via San Francesco.



Un cittadino ha trovato la refurtiva in via Coroneo e lo ha consegnato a personale della Volante. Poco dopo, sempre in zona, lo stesso equipaggio è stato invitato a fermarsi dalle due donne, che hanno segnalato il furto subito agli operatori.



Accompagnate in Questura, effettuati i riscontri del caso, le due sono ritornate in possesso dei loro documenti e oggetti.