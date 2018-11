Rubano oro e soldi in Friuli e Veneto con la complicità di una badante

Rubano oro e soldi in abitazioni tra Friuli e Veneto, poi affidano in custodia la refurtiva a una connazionale, un’insospettabile badante che lavora alle dipendenze di una facoltosa famiglia di Venezia.



A incastrare tre cittadini georgiani di 45, 43 e 25 anni, due residenti in Friuli, e una in Veneto, è stata la polizia di Stato della Questura di Udine. Parte della refurtiva, monili in oro e gioielli di pregio, è in attesa di essere riconsegnata dai legittimi proprietari.



Chi riconosce i preziosi deve contattare subito la Squadra Mobile.