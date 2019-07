Rubano una borsetta con più di mille euro dentro

Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 luglio sono state prese di mira dai ladri alcune abitazioni a Fontanafredda. Questa mattina attorno alle 5 circa i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile sono intervenuti in una casa via Dante dove uno sconosciuto, verso le 3, si era introdotto dalla porta principale, lasciata aperta, impossessandosi di una borsetta contenente 1.100 euro in contanti. In casa c’era una 23enne che ha avvertito la presenza di un uomo alto e robusto segnalando però il fatto al 112 solo a distanza di un paio d’ore.

Sempre nella notte, attorno alle 2 in via duca d’Aosta un 61enne ha sentito alcuni rumori provenire dall’esterno ma pensava si trattasse di animali selvatici. Dopo essersi svegliato, stamattina ha notato il danneggiamento delle maniglie delle finestre per un danno di circa 300 euro, frutto del tentativo di furto non andato a buon fine.

I carabinieri ricordano sempre di segnalare rumori, persone e veicoli sospetti con tempestività al 112, chiudere bene infissi ed attivare i sistemi di allarme se disponibili.