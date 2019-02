Rubano una stufa a legna, ma il vicino dà l'allarme

Singolare furto in una abitazione di Chialminis di Nimis dove i malviventi hanno sottratto una stufa a legna. A dare l'allarme è stato un residente del borgo che ha notato due persone armeggiare in modo sospetto vicino a una porta posta sul retro dell'abitazione: avevano con loro il voluminoso carico, poi sistemato velocemente in auto.

A Tricesimo, invece, in una casa della frazione di Ara Piccola, dopo aver forzato una finestra, i ladri sono riusciti a impossessarsi di monili in oro e preziosi per un valore di circa 5mila euro. Indagano i carabinieri.