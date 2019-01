S'indebita per la droga, due fratelli lo minacciano per i soldi

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Udine hanno arrestato, su disposizione del gip di Udine, Andrea Comez, in base alla richiesta del Sostituto Procuratore Giorgio Milillo, due giovani fratellastri, un 23enne di Majano e un 27enne residente a Cividale del Friuli, entrambi responsabili di estorsione, mentre il primo è accusato di spaccio di hashish e marijuana.

Il provvedimento nasce in seguito a un’articolata e complessa indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Majano che, a dicembre, avevano raccolto la denuncia di un 38enne di San Daniele del Friuli. L'uomo aveva raccontato come i fratelli dal mese di settembre, tormentavano lui e i genitori con minacce, aggressioni verbali, percosse e lesioni per ottenere la restituzione di mille euro. Il debito derivava da un mancato pagamento di hashish e marijuana acquistata dal 23enne proprio a settembre. In origine, il 38enne doveva restituire 400 euro, ma la somma era poi lievitata nei mesi. Per tamponare le continue e violente richieste, l'uomo aveva ceduto un computer portatile, una console X Box e un tablet.

Il 23enne, non riuscendo a riscuotere il denaro da solo, aveva fatto intervenire in aiuto il fratello. In un'occasione, il 38enne aveva ricevuto un pugno alla tempia e anche il padre aveva ricevuto quattro giorni di prognosi per una colpo ricevuto sulla mano destra con un tubo in ferro.

Al termine delle perquisizioni domiciliari, effettuate anche con il supporto di due unità cinofile dei Carabinieri di Torreglia, i militari di Majano hanno portato i due arrestati in carcere a Udine e denunciato un altro gioane di Majano (studente classe 1999) per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di cannabis, scoprendo nell’abitazione di quest’ultimo una serra artigianale e sequestrando circa 20 grammi di infiorescenze nonché residui di coltivazione.