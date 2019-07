Sacile, 17enne segnalata per droga

I carabinieri di Sacile hanno segnalato alla Prefettura di Pordenone per assunzione di sostanze stupefacenti una 17enne studentessa di Fiume Veneto. La ragazzina nel primo pomeriggio di domenica era stata pizzicata dai militari mentre si trovava su una panchina. Dalla perquisizione è emerso che aveva con sé sei pastiglie di suboxone, un flacone di metadone, un grinder con residui di marijuana e un involucro in cellophane contenente tracce di eroina. In serata la minore è stata poi riaffidata alla madre.

Segnalato anche un 19enne di Budoia, già sorpreso in precedenza con sostanze stupefacenti dai militari di Polcenigo. Nel corso di un controllo eseguito nel weekend, i Carabinieri hanno scoperto frammenti di marijuana nascosti in un barattolo in alluminio, che è stato sequestrato.

Nei guai per consumo di droga, anche una 35enne di origini indiane e un 38enne di origini kossovare, entrambi avianesi, già noti alle forze dell’ordine. I militari avevano notato sabato la coppia a Budoia, in un’auto posteggiata in una zona boschiva. Perquisiti, avevano con loro una dose di cocaina e una di hashish, sottoposte a sequestro. I giovani sono stati nuovamente segnalati alla Prefettura.