Saltano sul confano delle auto ubriachi: due denunce a Trieste

La notte scorsa la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per danneggiamento due giovani triestini - A.V. e M.Z., entrambi nati nel 1998 -. I due, in evidente stato di alterazione alcolica (motivo per il quale sono stati anche sanzionati amministrativamente) hanno danneggiato un’auto parcheggiata all’interno del Molo IV. Assieme a un altro ragazzo e a un’altra ragazza, che si sono allontanati prima dell’arrivo di un equipaggio della Squadra Volante, hanno colpito con un pallone da calcio alcuni mezzi, infrangendo anche alcune bottiglie di vetro. Uno di loro, A.V., si è messo anche a saltare sul tetto di una Lancia danneggiandolo.