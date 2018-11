Salvini: in Fvg gli arbitri sono i più tutelati

“Complimenti al Friuli Venezia Giulia: è l’unica regione italiana che nella scorsa stagione sportiva ha registrato zero violenze nei confronti degli arbitri di calcio nei campionati dilettantistici e giovanili”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini, analizzando i dati dell’Osservatorio nazionale sulle violenze agli arbitri di calcio, istituito presso l’Associazione italiana arbitri (AIA) della Figc.

In generale, nei campionati dilettantistici e giovanili sono stati registrati 473 episodi di violenza nella stagione 2016/2017, 451 nella stagione 2017/2018 e 51 nei primi quattro mesi della stagione in corso. Gli episodi gravi sono stati 291 nella stagione 2016/2017, 161 per il 2017/2018 e 10 quest’anno.

"Desidero esprimere la massima solidarietà e vicinanza a Riccardo Bernardini, giovane arbitro vittima domenica, durante una gara del campionato di Promozione del Lazio, dell’ennesimo e increscioso episodio di violenza perpetrato ai danni di un direttore di gara" ha detto Ermes Canciani, presidente del Comitato regionale Figc. "Quanto accaduto rafforza in noi la volontà di continuare ad impegnarci quotidianamente affinché episodi come questi non si ripetano, cercando di accrescere in tutti coloro che operano nel mondo dello sport e in particolare del calcio il senso della cultura etica e sportiva".

"Lo sport, inteso come messaggero di valori sociali e morali, non può e non deve convivere con atteggiamenti violenti che nulla hanno a che fare con il rispetto delle regole e della buona educazione. Si tratta di violenze inaccettabili che condanniamo fermamente; non è possibile che un ragazzo debba allontanarsi dai campi di gioco per evitare di correre rischi di questo genere. Al presidente dell’Aia Marcello Nicchi e a tutti gli Arbitri va la mia totale solidarietà assicurandoli che continueremo a vigilare affinché episodi di questo tipo non accadano. A Riccardo va, invece, l’augurio di pronta guarigione certi di rivederlo, presto, sui campi di gioco con la sua divisa e il suo fischietto per rincorrere ancora la sua passione", conclude Canciani.