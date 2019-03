Diversi cittadini hanno segnalato in queste ultime ore, nella zona di San Daniele, un uomo corpulento di circa 40 anni di età che passa di casa in casa chiedendo soldi per il "saldo di bollette di utenze domestiche non pagate".

Vesta una tuta militare e una donna di San Daniele, in particolare, è riuscita ad allontanarlo con risolutezza per poi avvisare i carabinieri. Nel caso di dubbio su persone sospette bisogna chiamare subito il 112. I casi sono stati segnalati in via Cerere e in via Osoppo.