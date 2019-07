Grave incidente nella prima serata a San Giorgio di Nogaro. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione locale si sono scontrate tre auto all'ingresso della zona industriale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza e l'elicottero sanitario. Due persone sono rimaste ferite: una è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'altra è stata accolta al nosocomio di Palmanova. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.