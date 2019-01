San Giorgio: con l'auto contro il palo

Grave incidente in via Chiarisacco, a San Giorgio di Nogaro, poco prima delle 2 di oggi. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Norm di Latisana, un ragazzo di 24 anni di Torviscosa ha perso il controllo dell’auto, una Mazda 3, ed è finito contro un palo e la recinzione di una proprietà.

Nell’impatto, che non ha coinvolto altri mezzi, il giovane ha riportato un grave trauma facciale. Soccorso dai pompieri e dai sanitari di un’ambulanza, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine.