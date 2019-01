Sanità a Udine, un cattivo biglietto da visita

Due nostri lettori di Udine ci hanno inviato una mail per segnalare il degrado all’ingresso del padiglione 15 del Santa Maria della Misericordia.

“Siamo veramente orgogliosi – scrivono Denis Lodolo e Maria Stella Masetto - di come è stata strutturata la nuova parte del padiglione no. 15.

In occasione di varie visite, vorremmo sensibilizzare maggiormente la Direzione Sanitaria e anche i cittadini sul degrado dell’ingresso esterno dello stesso padiglione, che, sicuramente, è stato progettato da architetti competenti e professionali.

La nota dolente, però, ricade proprio sulla vasca d’ingresso, arredata con una bellissima scultura circolare.

La suddetta vasca, inizialmente, era piena di acqua e pareva una simpatica mini-piscina ove, all’interno, avrebbero potuto essere sistemate delle ninfee o piante acquatiche per creare un abbellimento al nuovo padiglione.

Col passare del tempo, invece, è diventata un acquitrino verde e piena di insetti, zanzare e quant’altro.

La cosa vergognosa è che sul livello dell’acqua galleggiavano migliaia di mozziconi di sigarette e pacchetti vuoti delle stesse.

In data odierna, recandoci per una consulenza ospedaliera, abbiamo nuovamente rivisto il passaggio all’ingresso del padiglione in oggetto con la sorpresa di non vedere più l’acqua, che è stata probabilmente prosciugata, bensì una vasca contenente acciottolato bianco, ma piena e zeppa di mozziconi e filtri di sigarette rendendola, anziché piacevole allo sguardo degli utenti, sgradevole, in quanto sta quasi assumendo una colorazione arancio, tipica di una discarica di mozziconi di sigarette.

Questa immagine non è certo un bel biglietto da visita del nostro meraviglioso e ben organizzato ospedale, frequentato da pazienti provenienti da tutta Italia.

Un semplice suggerimento è quello di installare, all’esterno della vasca, una serie di contenitori posacenere belli e capienti, utili ai fumatori che vanno a ossigenarsi con la nicotina proprio all’esterno del padiglione n.15.

Buona salute a tutti".