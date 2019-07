Santi patroni a Udine, uffici chiusi in ospedale

Si comunica che venerdì 12 luglio, in occasione della celebrazione della giornata dei Santi Patroni di Udine Ermacora e Fortunato, gli uffici, le sedi e le attività dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine resteranno chiusi.



In occasione della ricorrenza, osserveranno l’orario festivo le attività nelle Strutture dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata che operano in Udine quali il Presidio Ospedaliero Universitario “Santa Maria della Misericordia di Udine”, il Presidio Ospedaliero “Gervasutta”, Il Distretto di Udine, Il Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento di Salute Mentale e il Dipartimento delle Dipendenze.



Il servizio infermieristico domiciliare sarà operativo come nei giorni festivi e prefestivi mentre il Servizio di Continuità Assistenziale osserverà il normale orario notturno dalle 20 alle 8.