Santone smascherato dalle Iene: la collega di Pordenone lo difende

Promette la guarigione dal cancro grazie ai suoi poteri e attraverso i rituali sessuali del Tantra. E’ questo in sintesi il ritratto dell’Arcano Ilia, il sedicente guaritore originario di Durazzo che vive e opera nel Friuli occidentale proposto da un servizio delle Iene andato in onda domenica sera. Nel video realizzato grazie a alla complicità di un’attrice, l’uomo, che risiede a Pasiano e lavora a Pordenone e non solo, racconta di essere una sorta di dio e che i tumori femminili sono provocati da manipolazioni aliene sul corpo delle donne. E per rimuoverli propone alle donne particolari massaggi da fare, nell’occasione anche senza reggiseno. Nel video appare anche la testimonianza di una donna che, ammalata di tumore, si era rivolta all’Arcano e che è stata salvata in extremis dai medici.



Dopo il servizio, a Pasiano e a Pordenone molti lo hanno riconosciuto, ma lui si difende affermando la veridicità delle sue parole, negando atti sessuali non consensuali e insistendo sui poteri di guarigione. A prendere le sue difese è anche Patrizia Lecce, titolare dell’Alchimia del massaggio in via Villanova a Pordenone. La donna, di cui Ilia è un collaboratore, difende il collega.



“Facciamo massoterapia, pranoterapia e i massaggi più adatti per raggiungere il benessere psico-fisico ed energetico, tutto alla luce del sole, non esistono secondi fini – spiega la donna a Telefriuli – la storia è diversa da come è stata raccontata dalle ‘Iene’ e per questo agiremo per vie legali”.



Sulle possibili guarigioni attraverso la loro pratica anche lei è concorde con Ilia. “Da tutto si può guarire ma vanno valutate le situazioni”. L’alchimia del massaggio era stata presente anche con uno stand alla Festa sul Nonsel a Pordenone.



“Se collaborerò ancora con Ilia? Certo – risponde la donna - come abbiamo fatto molte altre volte su varie persone, a quattro mani. Questo servizio, girato a settembre e montato ad arte, non cambia nulla tra noi e dimostreremo la verità”.