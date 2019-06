Sauris, brutto incidente per un centauro

Stava attraversando un torrente con la moto da enduro, quando è finito contro una roccia, terminando a terra, seriamente ferito a una gamba. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Lateis di Sauris sulla strada delle malghe, nel tratto che conduce a Malga Losa. A essere soccorso un cittadino austriaco di 52 anni che è stato elitrasportato all'ospedale di Tolmezzo.

Ha riportato numerosi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della stazione di Ampezzo per rilievi e accertamenti. A dare l'allarme, raggiungendo l'hotel Riglarhaus, è stato un amico che viaggiava con lui su un'altra moto.