Savogna, scoperta discarica di rifiuti inerti

I Carabinieri del Noe di Udine assieme ai colleghi della Polizia giudiziaria isontina, nel corso di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia, hanno sequestrato, in comune di Savogna d’Isonzo, un’area di circa 10.000 metri quadrati, dove erano stati depositati circa 10.000 metri cubi di rifiuti costituiti da “terre e rocce da scavo”, nella disponibilità di una ditta isontina (dedita alla movimentazione terra). Il legale rappresentante e il direttore dei lavori sono stati denunciati in concorso, per aver gestito illecitamente inerti, in assenza delle dovute autorizzazioni, avendo di fatto realizzato e gestito illecitamente una discarica, per aver effettuato un ripristino ambientale in assenza di autorizzazione edilizia e avendo presentato documentazione scaduta.

Nel mirino dell'indagine l’amministratore e il direttore dei lavori della società, che opera nel settore dei rifiuti, risultati partecipi in concorso nell’attività illecita. Sono accusati di gestione illecita di rifiuti, di aver realizzato una discarica illecita, di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e di aver operato in assenza di autorizzazione edilizia.