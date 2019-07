Sbaglia manovra, arrestato un latitante

Rintracciato un latitante durante un controllo della circolazione stradale. La pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Barcola, infatti, nel corso di una perlustrazione, ha controllato un furgone con targa romena che era rimasto bloccato lungo un restringimento di carreggiata di via Bonomea.

Dopo aver aiutato gli occupanti del furgone a fare delle manovre in sicurezza per evitare di collidere con gli altri veicoli in transito, i militari, insospettiti dalla presenza di cittadini italiani a bordo di un mezzo straniero, li hanno sottoposti a un controllo.

Uno dei due, 47enne imprenditore, originario di Latina, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli, in quanto considerato colpevole di inosservanza degli obblighi di assistenza famigliare. L'uomo è stato accompagnato in caserma dove gli è stato notificato l'atto e poi associato al carcere del Coroneo di Trieste, dove dovrà scontare la pena di sei mesi di reclusione.