Sbanda con la moto nuova: muore due giorni dopo

Non ce l'ha fatta Silvano Mecchia il centauro che, nel pomeriggio di giovedì 16 maggio,era rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua due ruote, una Idian Scout, che stava conducendo, in direzione Nord, viaggiando all'altezza dello stadio Friuli, a Udine. Lungo viale Candolini, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale del Friuli Centrale, intervenuta per tutti i rilievi e gli accertamenti, il motociclista è carambolato sull'asfalto, finendo contro il cordolo che separa la strada dai posteggi, riportando lesioni gravissime. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno notato il corpo privo di conoscenza a bordo strada. Sul posto è intervenuta subito un'ambulanza, che ha trasportato l'uomo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto in terapia intensiva in condizioni disperate. Dopo due giorni di ricovero Mecchia è morto in seguito alle ferite riportate nell'impatto.

All'origine dell'incidente stradale non si esclude ci possa essere un malore. Da quanto si è potuto apprendere, la moto era stata da poco immatricolata, quindi era di fatto un mezzo nuovo. Forse l'uomo era uscito da casa proprio per provare la due ruote.