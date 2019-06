Scantinato in fiamme nella notte, salva una famiglia

Paura nella notte in via San Polo a Monfalcone dove, intorno alle 2.30, si è sviluppato un incendio in uno scantinato. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, intervenuti per domare le fiamme e smontare il materiale combusto, è finito in cenere un grosso cumulo di rifiuti stoccati nel vano interrato.

Dopo l'allarme la famiglia che vive nell'alloggio al piano di sopra è uscita in strada ed è riuscita a mettersi in salvo. I pompieri hanno lavorato per due ore per riportare la situazione in condizioni di sicurezza. L'intervento non è stato semplice per la presenza di una densa coltre di fumo. Tanta paura ma nessuno è rimasto ferito.