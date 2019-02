Scava in giardino e trova uno strano oggetto

Curiosità in Friuli. Un cittadino, lavorando la terra del suo giardino, ha trovato uno strano oggetto dalla forma pressoché sferica ma dal materiale ignoto. Incuriosito, ha quindi provato a lavorarlo e ad inciderlo, riuscendo infine a sezionarlo in due parti. Diverse le teorie ipotizzate su Facebook dove l'udinese ha provato a chiedere aiuto per trovare risposte. Ora l'enigma proviamo a rilanciarlo a voi.

Chi sa che di che cosa si tratta? Di una palla di cannone? Di un meteorite? O di uova di drago, come qualcuno ha ironizzato?



Questo quanto scritto dall'utente su Facebook:

"Salve a tutti, scavando nel giardino di casa mia, ho trovato questa Pietra strana. Successivamente ho cercato di forarla con una punta da ferro ma sono riuscito a bruciare solo la punta. Ho quindi provato con una punta da muro ma neanche un graffio. Ho deciso, quindi, di tagliarla in due con il flessibile ed un disco da pietra e, dopo oltre 15 minuti, ci sono riuscito. Questo per farvi capire quanto è duro il materiale di cui è fatta. Qualcuno di voi sa dirmi di che cosa si tratta??"