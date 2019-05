Scazzottata in un bar di Premariacco

Serata movimentata in un pubblico esercizio di Premariacco dove un uomo, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, ha improvvisamente sferrato un pugno in faccia a un cliente senza apparenti motivi. Le altre persone presenti hanno chiamato subito aiuto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno bloccato la persona ubriaca. Sono in corso di definizione i profili di responsabilità. L'aggressore è stato portato in ospedale. Anche la persona aggredita ha raggiunto il pronto soccorso.