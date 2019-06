Schianto all'incrocio, cinque persone ferite

E' di cinque persone ferite il bilancio di un brutto incidente avvenuto, intorno alle 19, all'incrocio tra via Calvi e via Cristoforo Colombo a Codroipo. Due auto, una monovolume Ford e una Lancia Y, per cause ancora al vaglio da parte dei Carabinieri della stazione di Codroipo, si sono scontrate.

Coinvolte nell'impatto due bimbe, di 3 e 8 anni, in auto con il papà, e due donne, che viaggiavano sull'altra macchina. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale; non sarebbero in pericolo di vita. Le piccole sono state elitrasportate a Udine, dove le ha raggiunte anche il padre, in ambulanza. Le due signore, invece, sono state accompagnate a San Daniele.

Sul posto, per la messa in sicurezza dei mezzi e del luogo dell'incidente, anche i vigili del fuoco di Codroipo.