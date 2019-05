Schianto sulla via del mare, feriti due centauri

Brutto incidente stradale a Latisana, in via Lignano Nord, lungo la strada regionale 354, in prossimità dell'intersezione con via Trento. I veicoli coinvolti sono un'auto Honda e una Moto Guzzi. C'è stato stato un urto laterale, per cause in via di definizione da parte del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Latisana.

Nell'impatto la moto è finita a terra, a centro strada. Le due persone in sella, un uomo di 39 anni e una giovane donna di 32, sono rimasti feriti; sono stati soccorsi da un'ambulanza e visitati poi dal personale medico all'ospedale di Latisana.

All'arrivo della Municipale, i veicoli erano già stati spostati e sul posto, per svolgere servizio di viabilità, era presente una pattuglia dei Carabinieri Cio IV Battaglione di Mestre, giunti sul posto durante un trasferimento di servizio verso Bibione. Sul posto anche i vigili del fuoco di Lignano.