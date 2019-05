Schianto tra tre auto a Tolmezzo, una persona in pericolo di vita

Grave incidente a Tolmezzo, in località Imponzo, lungo la statale 52 bis che è rimasta bloccata, intorno alle 20 di ieri. Nello schianto, che ha coinvolto tre vetture, gravemente danneggiate e finite in centro strada, sono rimaste ferite due persone, una in maniera molto grave, accolta in terapia intensiva in ospedale. Sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della stazione di Tolmezzo e i vigili del fuoco del Distaccamento locale, oltre al personale medico. I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati.