Sciopero Alitalia: il Trieste Airport perde sei voli

Alitalia cancella, a livello nazionale, oltre la metà dei propri voli per lo sciopero indetto unitariamente dai vari sindacati. Tra le cancellazioni anche sei voli del Trieste Airport, dei quali due in partenza per Fiumicino, uno verso Linate e tre in arrivo da Roma.

Una decisione che allo scalo ronchese era già stata comunicata ieri: questo ha consentito al Trieste Airport di poter avvisare i clienti e, dunque, secondo quanto riportato dallo stesso aeroporto, evitare grossi disagi ai passeggeri. Si tratta di voli giornalieri ma che, proprio per l’ampio preavviso e le possibilità del polo intermodale dei trasporti, hanno potuto essere sostituiti con facilità.

La Filt-Cgil, sottolinea come lo sciopero sia stato indetto “per la grave situazione occupazionale del trasporto aereo, per dare un futuro certo ai lavoratori di Alitalia, per il rinnovo del contratto nazionale, per una legislazione di sostegno al settore e per il finanziamento strutturale del Fondo di solidarietà del trasporto aereo”.

Rimane la preoccupazione per l’avvicinarsi del 15 giugno, data di scadenza per le offerte d’acquisto dell’azienda; le elezioni, domenica 26 maggio, potrebbero determinare ulteriori dinamiche nell’azienda. (foto Ronchi Tower)