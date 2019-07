Scompare da Udine, lo ritrovano a Remanzacco

E' stato ritrovato, intorno alle 18.30, l'83enne scomparso ieri da Udine. L'uomo, stanco e disidratato, è stato individuato nel greto del torrente Torre, in comune di Remanzacco. Viste le sue condizioni, è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura, erano state attivate dal momento che i familiari non avevano più sue notizie. L'ultima volta era stato visto intorno alle 10 di ieri in via Cividale. Doveva rincasare in autobus dopo alcune commissioni, ma non aveva più fatto ritorno dai suoi cari. Le ricerche si erano concentrate in via Morsina, dove è stato utilizzato anche il drone in uso un drone della Polizia locale di Udine. Ampliando poi la zona operativa è stato possibile ritrovarlo ancora in vita, seppur molto provato.