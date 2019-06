Scomparsa da Cervignano, l'appello dei parenti

Sono ore di ansia per i parenti e famigliari di Tiziana Pacco, la donna di 46 anni che sei giorni fa è uscita di casa, a Cervignano, e non vi ha fatto più ritorno. La donna, piuttosto conosciuta in paese, è solita indossare un cappellino, come quello che si vede nella foto diffusa sui social da un cugino. L'uomo si è rivolto ai gruppi Facebook della zona per diffondere l'appello e ritrovare la cugina.

Tiziana Pacco, che di solito veste di scuro, ha bisogno di prendere alcuni medicinali per gravi problemi di salute, fatto che preoccupa ulteriormente i familiari. Il cagnolino della 46enne, che tutti in paese dicono fosse inseparabile dalla donna, è stato lasciato a casa.

Chiunque avesse informazioni utili o l'avesse avvistata è pregato di contattare le forze dell'ordine.