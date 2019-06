Ricerche in corso a Pordenone, nella zona di Rorai Grande, per un uomo di 79 anni che non dà più notizie di sé da ieri mattina. Alle 11 di oggi sono state attivate le squadre di ricerca dei Vigili del fuoco, che hanno allestito un campo base con Ucl al Pala Gallini, e le squadre della Protezione civile. Ci sono anche le unità cinofile.

Le operazioni sono partite dal punto in cui l’uomo era stato avvistato per l’ultima volta ieri mattina alle 10.

