Sconto carburante in scadenza. A marzo sarà confermato

"Auspichiamo e confidiamo che possano essere accolte in sede europea le argomentazioni a favore del carburante agevolato regionale, i cui elementi saranno inviati all'avvocatura dello Stato che farà sintesi con quelli del ministero dell'Economia e Finanze e del sottosegretariato agli Affari europei per poi presentare la memoria difensiva alla Corte di Giustizia".



È quanto hanno rilevato gli assessori regionali alle Finanze Barbara Zilli e all'Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro, che oggi hanno riferito in IV Commissione del Consiglio regionale sul tema del ricorso depositato dalla Commissione europea contro il regime di benzina e gasolio agevolato del Friuli Venezia Giulia.



A proposito delle controdeduzioni che la Regione sta promuovendo, "il tavolo nazionale sul tema si è riunito lo scorso 25 febbraio - hanno reso noto Scoccimarro e Zilli - e ha stabilito un serrato cronoprogramma per l'acquisizione e la sintesi finale di elementi e pareri in una memoria. Il tutto è stato accompagnato da una serie di incontri con tutti i portatori d'interesse, dai gestori degli impianti ai rappresentanti delle compagnie petrolifere ai consumatori".



Scoccimarro ha confermato che "nella prospettiva non augurabile di soccombere, si sta lavorando a un "piano B" con strumenti tali da compensare un'eventuale sentenza negativa dell'Unione europea". "Le nostre ragioni a difesa del regime di carburante agevolato - ha detto Zilli - sono importanti e degne di essere valutate in modo approfondito, ma va ricordato che anche in caso di esito negativo si aprirebbe comunque un'ulteriore procedura, con la richiesta in prima battuta all'Italia di ottemperare a una sentenza".



"Dopo tante Cassandre e nonostante lo scenario non facile - ha confidato Scoccimarro - rimango moderatamente ottimista, alla luce dei pareri legali raccolti in questi giorni".



L'ammontare degli sconti regionali sul carburante si aggira sui 42 milioni all'anno. Il provvedimento di Giunta, che scade alla fine di marzo, è sempre stato rinnovato di trimestre in trimestre e - come hanno reso noto Scoccimarro e Zilli - sarà confermato entro il mese. In legge di stabilità regionale - hanno ricordato i due assessori - il carburante agevolato ha ottenuto uno stanziamento di 35 milioni, incrementabile in sede di assestamento di bilancio estivo.