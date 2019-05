Incidente stradale, poco dopo le 16, in via Manzoni a Malnisio. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Maniago, intervenuta per i rilievi, un’auto e un’apecar si sono scontrate. Nel violento impatto, l’anziano alla guida dell’Ape è rimasto incastrato all’interno del veicolo.

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago a liberare il ferito, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. Illeso l’altro conducente.