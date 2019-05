Scontro a Mortegliano, due feriti in gravi condizioni

Grave incidente in via Divisione Julia, a Mortegliano. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9 e ha coinvolto più mezzi, tra i quali anche un trattore. Due le persone rimaste ferite seriamente nello scontro.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari, con l'elicottero e due ambulanze; un ferito grave è stato trasportato in ambulanza, mentre un altra persona è stata elitrasportata in ospedale. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Latisana.