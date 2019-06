Scontro auto-scooter a Dignano, feriti entrambi i conducenti

Scontro auto- scooter, in tarda mattinata, a Dignano, all'altezza della rotonda lungo la statale 463.

L'incidente, che ha coinvolto un'Audi e una due ruote Yamaha, è avvenuto intorno alle 12. Nel violento impatto, entrambi i conducenti sono rimasti feriti in modo grave, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le conseguenze più serie le ha riportate il centauro, elitrasportato all'ospedale di Udine. Soccorso dal personale sanitario anche il conducente dell'Audi.

Dei rilievi si sono fatti carico i Carabinieri di Codroipo, mentre della messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata si sono incaricati i vigili del fuoco. Disagi anche per la viabilità.