Scontro moto-Jeep a Paluzza, ferito un 30enne

Brutto incidente intorno alle 16.30 di oggi, in comune di Paluzza, all'altezza del bivio Alzeri, lungo il rettilineo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per i rilievi, il conducente di una moto Kawasaki, un ragazzo di 30 anni della zona, si è scontrato con una Jeep guidata da un cittadino austriaco.

Ad avere la peggio il giovane centauro, rovinato sull'asfalto. Soccorso dal personale medico di un'ambulanza, è stato poi trasportato all'ospedale di Udine con l'elicottero. Non sarebbe in pericolo di vita; è rimasto cosciente durante il trasporto.