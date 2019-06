Scontro sulla via del Lago, ferito un ciclista

Sconto tra auto e bici lungo la regionale 512 "del Lago di Cavazzo", ad Alessio di Trasaghis. Un uomo di 52 anni della zona, che stava pedalando in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con una vettura, una Kia, condotta da una donna di 38 anni.

Nell'impatto il ciclista è rovinato sull'asfalto, rimanendo ferito. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Nessuna conseguenza sanitaria, invece, per la conducente della Kia. Per rilievi, accertamenti e viabilità sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.