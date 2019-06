Incidente stradale questa mattina a Pordenone. Erano da poco passate le 9 quando un’auto e un’Ape, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, si sono scontrate, all'incrocio fra via Montereale e via Ungaresca. Ad avere la peggio è stato il motocarro, che si è ribaltato su un fianco. Leggermente ferito il conducente, che è stato soccorso dal personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Pordenone.