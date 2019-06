Scontro tra due auto, un’anziana incastrata

Incidente stradale, poco prima delle 10.30, a Cordenons. All’incrocio tra via Maestra Vecchia e vial Grande, due auto, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, si sono scontrate.

Una delle due macchine si è rovesciata, finendo su un fianco. L’anziana a bordo è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Sul posto i Vigili del fuoco di Pordenone che hanno creato un apertura sul vetro anteriore per liberare la signora, rimasta ferita, prima di affidarla al personale sanitario, accorso con ambulanza ed elisoccorso.