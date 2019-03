Scontro tra due auto a Bressa

Incidente questa mattina, alle 7.30, a Bressa di Campoformido. Il sinistro si è verificato all'incrocio tra via XI Febbraio e via dei Caduti. Una Renault Twingo, condotta da un 64enne di Basiliano, e una Peugeot 208 guidata da una 30enne di Campoformido, sono entrate in collisione mentre si dirigevano entrambe in direzione Pasian di Prato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine, un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.

La conducente della Peugeot è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Udine per accertamenti. All'origine del sinistro una mancata precedenza. Rilevi di legge a cura della Polizia Locale.