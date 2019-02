Scontro tra due auto a Cividale: grave una donna

Brutto incidente stradale nella prima serata di ieri, intorno alle 21.30, a Cividale del Friuli all'altezza del ristorante Al Liron, a Gagliano. Per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Cividale, si sono scontrate una Mitsubishi Colt e una Kia.

A restare gravemente ferita una donna di 47 anni residente nella città ducale che viaggiava a bordo della Mitsubishi, trasportata in codice giallo all'ospedale di Udine con l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.

Per la messa in sicurezza dei veicoli i vigili del fuoco di Cividale. Ferito anche l'uomo che viaggiava sulla Kia, ma in maniera meno grave.