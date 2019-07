Incidente poco prima delle 17 a Nave di Fontanafredda. Due auto si sono scontrate frontalmente all'incorcio tra via Valstort e via Tiberio Deciani.

Gli occupanti, feriti in modo non grave, sono stati assistiti dal personale dell'ambulanza di Sacile, mentre i Vigili del Fuoco mettevano in sicurezza le auto. Sul posto la pattuglia della Radiomobile di Sacile per i rilievi.