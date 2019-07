Scontro tra due auto a Paderno, un ferito

Incidente nella tarda mattinata in via Molin Nuovo, all'incrocio con via Fusine, a Paderno (Udine). Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità, due auto si sono scontrate. Una delle due, nel violento impatto, è finita fuori strada.

Una persona, rimasta ferita, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco, che si sono fatti carico della messa in sicurezza dell’area.