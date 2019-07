Scontro tra due auto all'alba, una donna in ospedale

Incidente stradale all'alba a Scodovacca di Cervignano del Friuli, all'incrocio tra via Fredda e via Veneto. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Palmanova, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate una Yaris con a bordo una donna residente a Cervignano e una Jeep condotta, invece, da un uomo di Gorizia che arrivava da Perteole.

Nell'impatto la donna è rimasta ferita in maniera lieve ed è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati.