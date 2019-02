Scontro tra quattro auto sull'A4: un morto e tre feriti

Gravissimo incidente lungo la A4, tra i caselli di Meolo e San Donà. Quattro auto che procedevano in direzione Trieste, poco dopo le 19, si sono scontrate. Nella carambola, una macchina si è rovesciata. Tragico il bilancio: una signora di 45 anni ha perso la vita. Per lei, nonostante gli sforzi del personale sanitario, non c'è stato nulla da fare. Tre persone sono rimaste ferite.

Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia stradale, che dovrà chiarire la dinamica dello scontro, e il personale di Autovie Venete, che ha provveduto a deviare il traffico su un'unica corsia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto.