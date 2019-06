Scooter e bicicletta rubati ritrovati a Trieste

Martedì pomeriggio due giovani sono stati notati allontanarsi velocemente da via dell’Industria, a Trieste, dopo essere scesi e aver abbandonato a terra uno scooter. Dagli accertamenti effettuati dagli operatori della Squadra Volante della Polizia di Trieste, inoltre, è emerso che il motorino è stato rubato nella serata di lunedì. Il mezzo, visibilmente danneggiato con strisciature lungo tutta la carrozzeria e il parabrezza rotto, è stato restituito al legittimo proprietario, così come una mountain bike, casualmente notata dal proprietario sempre martedì pomeriggio, attaccata a un palo segnaletico, in via Boccaccio, a Trieste.