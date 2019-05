Scoperto con due cellulari rubati, denunciato

La Polizia di Stato di Gorizia, la scorsa notte, ha denunciato un 23enne rumeno per il reato di ricettazione. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, alla vista degli agenti aveva assunto un atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo in piazzale Martiri della Libertà, nella zona della stazione ferroviaria, il 23 era senza documenti ma, nelle tasche dei pantaloni, aveva due cellulari per i quali non ha saputo fornire una valida giustificazione.

Accompagnato in Questura, è stato identificato e denunciato. I due telefoni, uno dei quali risulta rubato nei giorni scorsi a Udine, sono stati sottoposti a sequestro, in attesa della restituzione ai legittimi proprietari.

La posizione dell’indagato è al vaglio dell’ufficio immigrazione.