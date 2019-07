Scoperto un cadavere sotto il ponte sul Natisone

Il corpo senza vita di un uomo è stato avvistato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, sotto il ponte sul Natisone a Loch di Pulfero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli, i sanitari e i carabinieri della cittadina longobarda. Alle 17.15 era in corso il recupero del cadavere, con l'arrivo del medico legale, che dovrà ora decretare ufficialmente la morte, per poi avviare le procedure di identificazione e la ricostruzione delle cause del decesso.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un pescatore sloveno. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un malore come anche di una caduta accidentale.