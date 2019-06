Scossa di terremoto, alle 15.57, in Friuli. I sismografi hanno registrato un evento sismico di 3,8 gradi, con epicentro a Tolmezzo, a una profondità di circa 4 chilometri. Il terremoto è stato chiaramente avvertito in tutta la Carnia, ma anche in molti altri comuni friulani. Anche a Udine in tanti hanno distintamente avvertito la scossa.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone.