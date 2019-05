Scuola, spiraglio per i docenti precari

In Fvg sono circa un migliaio i docenti precari delle scuole medie e superiori per i quali si apre uno spiraglio. A quanti lavorano da almeno tre anni sarà riservato un concorso per titoli che terrà conto anche del servizio.

La notizia arriva dalla Uil Scuola che sta partecipando a Roma a una serie di tavoli di concertazione con il presidente del Consiglio. Oggi il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Buongiorno ha anche dato il via libera ai concorsi per il reclutamento a livello nazionale di quasi 17 mila docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, 10.624 dei quali per l’anno scolastico 2020-2021 e i rimanenti per l’anno successivo.