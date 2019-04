Scuolabus, vigilati molto speciali

San Donato milanese, 20 marzo 2019: uno scuolabus pieno di studenti viene dirottato da un autista, cittadino italiano di origine senegalese. Dopo questa tragedia mancata, il Viminale ha chiarito “il dovere di adottare tutte le cautele e che sia sempre verificato il possesso e la validità dei documenti degli autisti”. Ci siamo chiesti se i nostri ragazzi siano davvero in buone mani e abbiamo interpellato alcuni Comuni, ai quali è affidato il trasporto per i gradi inferiori d’istruzione.



Per far fronte alle molte richieste, Codroipo ha scelto un sistema misto: oltre agli scuolabus di sua proprietà, il servizio è dato in appalto a una ditta esterna. In entrambi i casi, i controlli sono ferrei e stringenti. Tutti i mezzi sono monitorati continuamente e lo stesso vale per il personale. Gli autisti comunali seguono il protocollo dell’ufficio sicurezza e gli esterni, dotati di Cqc (Certificato qualificazione conducente), sono sottoposti a esami periodici abilitativi e sanitari. Il servizio di accompagnamento, dedicato ai bambini dell’infanzia e delle primarie, coinvolge dipendenti comunali, monitorati dall’ufficio istruzione, e quelli di una cooperativa.



Cividale, Tolmezzo e San Daniele hanno invece optato per mezzi comunali e accompagnatori esterni, gestiti e controllati dalla loro stessa azienda.

A Cividale tutto è certificato e viene garantito il livello di sicurezza massimo, come testimonia il regolamento del trasporto per le scuole che ospitano 800 alunni. Anche a Tolmezzo, gli autisti comunali sono controllati direttamente dal responsabile dell’ufficio al quale sono assegnati. A San Daniele, il servizio è gestito dall’ufficio scolastico per la parte amministrativa e dall’ufficio per le revisioni a norma per la manutenzione dei tre mezzi disponibili. Anche gli autisti, ci assicurano, sono verificati: muniti di patente idonea, sono sottoposti all’annuale ispezione sanitaria, come previsto dalla normativa.

Cervignano presenta invece una novità: dall’inizio dell’anno il servizio è affidato completamente in appalto. Il Comune, durante la gara, ha prestato molta attenzione anche alla qualità, necessaria per un servizio ottimale per i piccoli utenti.



Il controllo quindi è garantito da contatti costanti tra scuole, autisti e ditte. Ogni procedura è seguita nei dettagli e anche l’interesse delle amministrazioni verso le aziende è continuo. Questo perché, ci hanno detto, anche quando il trasporto scolastico è affidato a qualcun altro, è doveroso vigilare, tanto più che in ballo c’è anche la sicurezza sulle strade, tema sul quale bisogna migliorare continuamente.



In Friuli dunque pare essercimolta attenzione. L’assenza di episodi significativi sembrerebbe confermare che, chi usa lo scuolabus, può viaggiare sostanzialmente tranquillo. E le stesse amministrazioni comunali fanno tutto ciò che serve per garantire livelli di sicurezza adeguati.